POL-PDLD: Großfischlingen - Wem gehört das Fahrrad?

Großfischlingen (ots) - Seit mehreren Wochen stand im Hof des Mitteilers in Großfischlingen ein Tourenrad Pegasus Solero. Das Fahrrad dürfte einen Zeitwert von 400 Euro haben. Der Mitteiler weiß nicht, wem das Fahrrad gehört und wie dieses in seinen Hof gelangte und erstattete deshalb am 08.12.2018 Anzeige bei der Polizei. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor entwendet und durch unbekannte Täter im Hof des Mitteilers zurückgelassen wurde. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls aufgenommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zeugen oder Hinweisgeber (insbesondere der Eigentümer des Fahrrades) werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

