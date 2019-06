Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Streitigkeiten - teilweise handfest

Mayen (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes, insbesondere in der Nacht zum Sonntag, hatten die Beamten der Polizei Mayen einige Streitigkeiten zu schlichten. So musste die Polizei eine Strafanzeige gegen einen 20-jährigen Mann, der auf einer Hüttenfeier in Mayen Schläge verteilte, fertigen. Weiterhin war polizeiliches Einschreiten bei einer ABI-Fete in Mayen, bei der vier ungebetene Gäste für Aufruhr sorgten, einem handfesten Beziehungsstreit in Mayen sowie einer Körperverletzung in Mendig von Nöten. Beim Beziehungsstreit des Mayener Paares, schlug der weibliche Part dem männlichen, eigenen Angaben nach aus Notwehr, eine leere Flasche auf den Kopf. Bei der Körperverletzung in Mendig wurde ein 25-Jähriger von einer weiteren Person umgerannt und erlitt hierdurch nicht unerhebliche Verletzungen.

