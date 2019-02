POL-HM: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden führt erfolgreich Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden führt erfolgreich Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch

Hameln / Weserbergland (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehrere Kontrollen durchgeführt, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Wie bereits auf unserer Facebook-Seite "Polizei Weserbergland" zu lesen war, führten Beamte am Montag (04.02.2019) eine Großkontrolle auf der Bundesstraße 83 in Hameln durch. Ziel der Kontrolle war es u.a. "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" zu bekämpfen.

Das Ergebnis der siebenstündigen Kontrolle war erfreulich.

Gegen zwei Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Beiden Personen wurden Blutproben entnommen.

Im Zuge der Kontrolle wurden weitere Verstöße festgestellt. U.a. zwei Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Zwei Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet und ein Kind nicht vorschriftsmäßig gesichert. In sieben Fällen wurde kein Verbandmaterial mitgeführt. (Es wurden weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, auf deren Auflistung hier verzichtet wird).

Einem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, weil sein Pkw diverse Mängel aufwies und somit nicht verkehrssicher war.

Ein kontrollierter Verkehrsteilnehmer war zu einer Erkennungsdienstlichen Behandlung (DNA-Probenentnahme) ausgeschrieben.

Bei der Kontrolle wurde auch ein Kennzeichenlesegerät (AKLS) eingesetzt. -Die Mitteilung über den Einsatz des AKLS führte zu Diskussionen bei Facebook. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, wie Bayern, Hessen und Baden-Württemberg, darf das AKLS in Niedersachsen jedoch eingesetzt werden. - Insgesamt wurden 1600 Kennzeichen "gelesen". Dabei wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt.

Am Donnerstag (07.02.2019) fanden gleich zwei Kontrollen mit unterschiedlichen Zielrichtungen statt.

Während eine inspektionsweite sog. "TWE / WED Kontrolle" (Tageswohnungseinbruch / Wohnungseinbruchdiebstahl) mit dem Ziel der Feststellung reisender Tätergruppen an diesem Tag ergebnislos verlief, konnten bei einer Schwerlastkontrolle im Bereich der Bundesstraße 1 gleich mehrere Verstöße festgestellt werden.

Insgesamt wurden 13 Lkw kontrolliert.

Dabei wurde bei einem Fahrzeug ein Defekt an der Bremsanlage festgestellt. Der Defekt konnte vor Ort repariert werden.

In einem anderen Fall war ein Reifen derart abgefahren, dass bereits die Karkasse sichtbar war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Spedition des Fahrers beauftragte eine Fachfirma aus Hameln, die den Reifen an der Kontrollstelle austauschte. Danach durfte der Brummi-Fahrer seine Fahrt fortsetzen, allerdings auch erst, nachdem er sich seine Schuhe angezogen hatte, denn der Mann fuhr nach Angaben einer Beamtin lediglich in Socken, als diese ihn kontrollierte. Sein Kommentar dazu war, dass die Beamtin die Messlatte in der Kontrolle mal nicht zu hoch hängen solle.

Ein weiterer Lkw-Fahrer hatte die vorgeschriebene Fahrerkarte (fehlender Nachweis über technische Aufzeichnungen) nicht eingelegt. Das führte auch zu einem Verstoß wegen der Fehlbedienung des digitalen Kontrollgerätes.

In drei Fällen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und ein Fahrer war zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden