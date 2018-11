Feuerwehr Weeze: Mülltonnenbrand

Mülltonnenbrand - Weeze Kevelaererstraße Bild-Infos Download

Weeze (ots) - Grund für das Ausrücken der Feuerwehr am Samstag Morgen war ein gemeldeter Mülltonnenbrand auf der Kevelaerer Straße. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter umlufunabhängigem Atemschutz mit S-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und eine Brandausbreitung so verhindert. Unsere Empfehlung zur Lagerung von Mülltonnen: Stellen Sie Mülltonnen nicht an Hauswände. Die Hitze die durch den Inhalt aber auch durch den verbrennenden Kunststoff entsteht reicht aus, um auf Wohngebäude überzuschlagen. Gerade manche älteren Wärmedemmungen an Fassaden können die Brandausbreitung noch erheblich beschleunigen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bericht der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Kleve.

