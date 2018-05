POL-MR: Pöbeleien und Schläge - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Pöbeleien und Schläge - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend, 27. April ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Zwei Tatverdächtige wurden im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Mehrere Personen, darunter ein Wachpolizist, erlitten Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich zunächst zwei Personengruppen im Northhampton-Park auf. Dort soll es aus einer Gruppe heraus zu Pöbeleien gekommen sein. Gegen 23 Uhr trafen sich die Beteiligten vor einem Lebensmittelmarkt am Erlenring wieder. Hier sollen mehrere Personen, die zuvor gepöbelt hatten, unvermittelt auf Personen aus der anderen Gruppe eingeschlagen haben. Vier Personen erlitten dabei Verletzungen im Gesicht beziehungsweise an der Hand. Zwei 18 und 30 Jahre alte Männer wurden zur weiteren ambulanten Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei zwei 15 und 20 Jahre alte Tatverdächtige aus dem Nordkreis vorläufig fest. Der Jüngere versuchte zu flüchten und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Ein Wachpolizist zog sich dabei Blessuren an der Hand zu. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Bei dem Vorfall waren mehrere Streifen der Polizei im Einsatz. Zeugen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

