POL-BOR: Rhede - Strom- und Telefonausfall nach Unfall

Rhede (ots) - (dm) Ein missglücktes Wendemanöver sorgte am Freitagmorgen in Rhede gegen 09.20 Uhr für einen kurzfristigen Strom- und Telefonausfall. Der Fahrer eines Müllwagens (31, Voerde) war bei einem Wendemanöver auf der Münsterstraße in Höhe der Straße Dännendiek gegen einen Stromverteilerkasten geraten.

Der Stromausfall soll zwischenzeitlich wieder behoben worden sein. An den Telefonleitungen wird derzeit noch gearbeitet. Der Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

