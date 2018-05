POL-BOR: Rhede - Einbrecher erbeuten Aufsitzrasenmäher

Rhede (ots) - (dm) Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Vereinsgelände an der Wibbeltstraße in Rhede und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr. Die Täter hatten zunächst vergeblich versucht, in das Vereinsheim einzudringen.

Anschließend hebelten sie das Garagentor zu einem Lagerraum auf und stahlen den hier abgestellten Aufsitzrasenmäher. Um mit diesem das Gelände verlassen zu können, brachen sie das doppelflügelige Zugangstor auf.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

