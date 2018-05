POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin erfasst und geflüchtet

Bocholt (ots) - Erst erfasste am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer in Bocholt eine zwölfjährige Radfahrerin - danach entfernte er sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Das Mädchen hatte gegen 16.15 Uhr aus Fahrtrichtung Bahnhof kommend die Ebertstraße überquert, als die Ampel für sie Grün zeigte. Das Auto bog in diesem Moment aus der Industriestraße nach links in die Ebertstraße ein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

