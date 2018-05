POL-BOR: Borken - Bremsmanöver zu spät bemerkt

Borken (ots) - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, so lautete am Mittwoch die Bilanz eines Unfalls in Borken. Drei Wagen befuhren gegen 16.30 Uhr hintereinander die Ahauser Straße in Richtung Nordring. Eine 32 Jahre alte Autofahrerin aus Borken bemerkte zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsten. Sie fuhr auf den Wagen einer 47-jährigen Borkenerin auf. Die Wucht des Aufpralls schob diesen auf das dritte Fahrzeug, das eine 59-jährige Borkenerin steuerte. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell