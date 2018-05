POL-BOR: Bocholt - Verkäuferin verletzt

Bocholt (ots) - Ein rabiater Ladendieb hat am Mittwoch in Bocholt nach seiner Tat eine Verkäuferin leicht verletzt: Sie hatte sich dem Mann in den Weg gestellt, als er mit seiner Beute gegen 18 Uhr aus dem Geschäft an der Nordstraße fliehen wollte. Ein weiterer Mitarbeiter eilte hinzu und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

