POL-BOR: Ahaus - Dieb schleicht sich ins Haus

Ahaus (ots) - Bargeld hat ein unbekannter Täter am Mittwoch bei einem Diebstahl in Ahaus erbeutet. Der Mann muss gegen 15.10 Uhr ein Haus im Brinkerhook im Ortsteil Alstätte betreten haben, als sich ein Bewohner gerade an anderer Stelle aufhielt. Ein Zeuge beobachtete kurz darauf einen Mann, der sich vom Haus entfernte und mit einem Pkw wegfuhr. Er verständigte den Hausbewohner. Dieser stellte daraufhin fest, dass Bargeld fehlte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

