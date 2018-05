POL-BOR: Südlohn - Unter Drogen und ohne Führerschein

Südlohn (ots) - Berauscht ans Steuer seines Autos gesetzt hatte sich am Mittwochabend ein Autofahrer aus Steinfurt. Polizeibeamte kontrollierten den Mann, als er gegen 22.50 Uhr die Winterswyker Straße in Südlohn-Oeding befuhr. Die Beamten sprachen ihn auf den Konsum von Drogen an. Der 34-Jährige verstrickte sich daraufhin in widersprüchliche Angaben. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der Steinfurter zeigte sich zudem nicht in der Lage, eine Fahrerlaubnis vorzuweisen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige.

