POL-BOR: Bocholt - Korrektur: Unfallflucht: Tiefgarage nicht im Schlavenhorst

Bocholt (ots) - Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen: Nicht in der Straße Schlavenhorst, wie gestern irrtümlich berichtet, sondern in der Straße Im Bollwerk in Bocholt hat sich zwischen Montag, 17.20 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, in einer Tiefgarage ein Unfall ereignet. Dabei war ein schwarzer Subaru beschädigt worden; der Verursacher flüchtete. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

