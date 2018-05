POL-BOR: Gronau - Einbrecher lenken Bewohnerin ab

Gronau (ots) - Schmuck erbeutet haben unbekannte Täter am Sonntag bei einem Einbruch in Gronau. Dabei nutzten die Diebe ein Ablenkungsmanöver: Einer von ihnen schellte an dem Haus an der Brookstraße und lockte sie unter einem Vorwand nach draußen. Ein anderer Unbekannter gelangte unterdessen ins Innere. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

