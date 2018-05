POL-BOR: Vreden - Radfahrerin leicht verletzt

Vreden (ots) - Leichte Verletzungen hat eine 17 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Vreden erlitten. Die Vredenerin befuhr gegen 6.55 Uhr den in ihrer Fahrtrichtung links liegenden Gehweg an der Straße An't Lindeken in Richtung Krankenhaus. Ein 27 Jahre alter Vredener wollte mit seinem Auto von der Beethovenstraße kommend nach rechts in die Straße An't Lindeken einbiegen. Er übersah dabei die Radfahrerin, mit der er zusammenstieß.

