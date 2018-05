POL-BOR: Bocholt - Einbrecher erbeuten Bargeld

Bocholt (ots) - (dm) Das Bargeld aus gleich zwei Tresoren aus einer Tagungsstätte an der Adenauerallee in Bocholt erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag. Auf noch unbekannte Weise waren die Täter zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr in das Gebäude gelangt und hatten sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in ein Büro verschafft. Hier nahmen sie die beiden im Büro befindlichen Tresore an sich. In diesen befand sich Bargeld. Ein 62-jähriger Bocholter fand bereits am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, an einem Spielplatz an der Sertürnerstraße einen der beiden Tresore und informierte die Polizei. Die Beamten konnten in unmittelbarer Nähe auch den zweiten Tresor finden. Den Tätern war es gelungen beide Tresore zu öffnen. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

