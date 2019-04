Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - vorbildliche Autofahrer

Lingenfeld (ots)

30 gemessene Fahrzeuge war die Bilanz der am Sonntag in der Germersheimer Straße durchgeführten Laserkontrollen. Das schnellste Fahrzeug konnte in der 50 km/h Zone mit 52 km/h gemessen werden. Ein Autofahrer hatte keinen Gurt angelegt.

