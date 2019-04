Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf geparkten LKW aufgefahren

Albersweiler (ots)

Am 12.04.2019 fuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin in der Weinstraße auf einen geparkten LKW auf. Anschließend wollte sie wegfahren, was der LKW-Fahrer verhindern konnte. Die Frau stand unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Von daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

