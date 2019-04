Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schaufensterscheibe beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die 2m x 2,70m große Schaufensterscheibe eines Nagelstudios in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern beschädigt. Hierdurch ist ein Schaden von ca. 800EUR entstanden. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

