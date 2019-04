Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Täter greift Zeugen an

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von 13./14.04.19, wurde an einer Bushaltestelle in der Weinstraße, vermutlich mit einer Flasche, die Glasscheibe eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter dürfte auch für die bereits veröffentlichte Sachbeschädigung in der Kurtalstraße und eine Körperverletzung verantwortlich sein. Ein 34-jähriger Mann hatte den 30-40 Jahre alten Täter, 170-180cm groß,kurze Haare, sportliche Figur, schwarz-rote Jacke, gegen 03:00 Uhr, in der Nacht, auf frischer Tat angetroffen und wurde beim Ansprechen sofort von dem Täter attackiert. Hierbei wurde der Zeuge leicht verletzt. Zeugen die Hinweise auf den Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



