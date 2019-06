Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240619-595: Einbruch in Bürogebäude

Radevormwald (ots)

In ein Bürogebäude in der Kaiserstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 19 Uhr und Montagmorgen (24. Juni) 4:30 Uhr hebelten die Täter zwei Fenster im Obergeschoss des Bürogebäudes auf. Sie drangen ins Objekt ein und durchwühlten dort mehrere Schubläden in den Büroräumen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

