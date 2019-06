Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230619-593: 30-Jähriger niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Lindlar (ots)

Im Zentrum von Lindlar ist am frühen Sonntagmorgen (23. Juni) ein 30-Jähriger aus Lindlar von mehreren Männern angegriffen und niedergeschlagen worden - Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Der Geschädigte gab an, dass er gegen 03.15 Uhr auf der Pollerhofstraße von einer Gruppe von Männern angegriffen worden sei. Auslöser dürfte vermutlich ein Streit gewesen sein, in den er im Laufe des Abends in einer Gaststätte verwickelt war. Die Angreifer sollen etwa zwischen 18 und 25 Jahre alt und vermutlich arabischer oder afrikanischer Abstammung sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wiperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

