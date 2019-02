Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190221 - 203 Frankfurt-Niederursel: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern, am frühen Abend, verunfallte ein 72-Jähriger auf der Rosa-Luxemburg-Straße. Er verstarb später im Krankenhaus.

Der 72-Jährige war, gegen 17.15 Uhr, in seinem BMW auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf der Abfahrt "Mertonviertel" kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen kleinen Baum und kam anschließend auf dem Grünstreifen zum Stehen. Andere Fahrzeuge waren, zum jetzigen Kenntnisstand, nicht in den Unfall involviert.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstarb der 72-Jährige später in einem Krankenhaus.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein, dem Unfall vorangegangener, medizinischer Notfall kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-11400 zu machen.

