Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190221 - 202 Frankfurt: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(ka) Herr Polizeipräsident Gerhard Bereswill wird am

Dienstag, den 26.02.2019, um 11.00 Uhr, im Mehrzweckraum 1 des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main in der Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main,

die Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 der Frankfurter Polizei gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung Einsatz, Herrn Michael Hallstein, und dem Leiter der Kriminaldirektion, Herrn Hanspeter Mener, vorstellen und erläutern.

Zu diesem Anlass möchten wir alle Medienvertreter herzlich einladen. Bitte melden Sie sich bis Montagnachmittag, den 25.02.2019, schriftlich per E-Mail (E-Mail-Adresse: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de) an. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Die Medienvertreter werden bis 10.45 Uhr am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt und zum Mehrzweckraum 1 begleitet.

Hinweis: Es stehen nur begrenzt Besucherparkplätze zur Verfügung. Daher wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel bis zur Haltestelle "Miquelallee/Adickesallee/Polizeipräsidium" zu nutzen.

