Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230619-592: Kennzeichen gestohlen

Wipperfürth (ots)

Die Kennzeichen GM-OV1089 sind zwischen 13.30 Uhr am Freitag und 08.00 Uhr am Samstag (21./22. Juni) am Sonnenweg von einem Mercedes Sprinter gestohlen worden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

