Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230619-590: Schnellrestaurant aufgebrochen

Gummersbach (ots)

In ein Schnellrestaurant in Gummersbach-Lantenbach sind Diebe am Samstag (22. Juni) eingestiegen; sie entkamen mit einem Laptop und etwa 500 Gramm Seelachs. Zwischen Mitternacht und acht Uhr am Morgen hebelten die Einbrecher eine Tür auf, so dass sie die Räumlichkeiten an der Frömmersbacher Straße betreten konnten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

