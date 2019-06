Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230619-591: Einbrüche in Kindergärten

Hückeswagen / Reichshof (ots)

Einen Kindergarten in der Bachstraße haben Unbekannte zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag (21./22. Juni) aufgebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörten die Täter zunächst eine Fensterscheibe. Aus dem Büro stahlen sie eine Geldkassette sowie einen Computer. Einen im Eingangsbereich zum Abtransport bereitgestellten Drucker ließen die Täter allerdings zurück - eventuell wurden sie bei der Tatausführung gestört. Einen Tag zuvor hatte die Polizei in der Straße "Am Brombach" in Reichshof-Eckenhagen einen ähnlichen Einbruch aufgenommen. Hier hatten die Einbrecher zwischen 13.15 Uhr am Donnerstag und 07.15 Uhr am Freitag (20./21. Juni) zunächst eine Scheibe zerstört und im Inneren des Gebäudes verschlossene Türen gewaltsam geöffnet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt Kriminalpolizei Wipperfürth bzw. Waldbröl jeweils unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

