Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210619-588: Unfallverursacher gesucht

Wipperfürth (ots)

An einer Hausfassade in der Bahnstraße hat ein unbekanntes Fahrzeug in einer Höhe von 3,20 Meter einen Schaden verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Schaden an dem zwischen dem Kreisverkehr mit der Radiumstraße und der Wupperbrücke gelegenen Haus ist in der Zeit zwischen 13.00 Uhr am Mittwoch und 11.00 Uhr am Donnerstag (19./20. Juni) entstanden. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

