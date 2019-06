Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210619-588: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Büchlerhausen

Engelskirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 136 in Büchlerhausen kam es am Mittwochmorgen (19. Juni) zu leichten Verkehrsbehinderungen. Gegen 11.05 Uhr hatte eine 48-jährige Autofahrerin aus Ruppichteroth von einem Grundstück aus auf die L 136 einfahren wollen. Dabei kollidierte sie mit Wagen einer 35-Jährigen aus Engelskirchen, die in Richtung Ründeroth unterwegs war. Die beiden Fahrerinnen erlitten jeweils leichte Verletzungen, die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell