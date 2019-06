Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Einbrüche in den vergangenen Tagen

Hückeswagen, Radevormwald, Gummersbach, Reichshof (ots)

In den vergangenen Tagen hat die Polizei im Oberbergischen mehrere Einbrüche aufgenommen; in zwei Fällen konnten Tatverdächtige festgenommen werden. In Hückeswagen drangen Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag (16. - 20. Juni) in ein Einfamilienhaus in der August-Lütgenau-Straße ein. Die genaue Höhe der Beute ist noch nicht bekannt; ungewöhnlich war jedoch die Art der Beute: Die Täter nahmen etwa 20 Gläser aus Kristallglas mit. Bargeld erbeuteten Unbekannte, die zwischen 21.30 und 00.40 Uhr in der Nacht zu Freitag (20./21. Juni) in einem Reihenhaus an der Hückeswagener Marktstraße auf Beutezug gingen; hier fanden sich an einem Fenster Hebelspuren.

In der Straße "Auf der Brede" In Radevormwald versuchten zwei Männer gegen 11.30 Uhr am Donnerstag (20. Juni) die Wohnungstüre einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Der Wohnungsinhaber war aber zu Hause; als er die Tür öffnete, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Drei weitere Wohnungseinbrüche ereigneten sich am Mittwoch (19. Juni) im Bereich Gummersbach. In der Sienhardtstraße in Derschlag konnten Kriminelle zwischen 11.15 und 15.15 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses öffnen. Das Haus wurde durchsucht, jedoch nahmen die Täter dem ersten Anschein nach nichts mit. Schmuck und Bargeld erbeuteten dagegen Einbrecher in Rebbelroth. Sie brachen zwischen 14.30 und 15.45 Uhr eine Kellertür eines Einfamilienhauses an der Korlenbergstraße auf. Zwischen 17.30 und 19.45 Uhr schließlich hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Dieringhauser Straße eine Terrassentüre auf. Dabei beließen es der oder die Täter bei der Durchsuchung eines Zimmers.

In Reichshof-Hasenbach konnte die Polizei mithilfe von Zeugen am Mittwochabend einen in Nümbrecht wohnenden 23-Jährigen festnehmen, der zuvor in ein Haus an der Straße "Zur Hofwiese" eingestiegen war. Gegen 20.15 Uhr hatte eine Zeugin beim Betreten eines Einfamilienhauses einen Einbrecher überrascht, der durch die Terrassentüre die Flucht antrat. Durch Schreie machte die Geschädigte auf die Situation aufmerksam, so dass zwei weitere Zeugen die Verfolgung des Mannes aufnahmen. Als dieser jedoch eine Pistole zog und in Richtung der Zeugen zielte, brachen sie die Verfolgung ab. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen aber kurze Zeit später im Bereich der Hauptstraße festnehmen. Die Waffe, es handelte sich um eine Gaspistole, hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dabei; sie konnte später in einem Gebüsch aufgefunden werden. Im Rahmen seiner Vernehmung gab der 23-Jährige auch den Einbruch in der Dieringhauser Straße zu. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann.

Drei weitere Festnahmen gelangen der Polizei am Donnerstagabend in Gummersbach-Niedersessmar. In einem zurzeit im Umbau befindlichen Geschäftsgebäude hatte ein Verantwortlicher gegen 22.30 Uhr einen Einbruch festgestellt und die Polizei verständigt. Diese traf bei der Durchsuchung des Objekts auf zwei 25 und 33 Jahre alte Männer sowie eine 20-jährige Begleiterin. Die drei Personen wurden zunächst festgenommen, im Laufe des Vormittags nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199 entgegen.

