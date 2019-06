Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190619-584: Getränke gestohlen

Nümbrecht (ots)

Aus einem Kühlanhänger haben Langfinger mehrere Getränkekisten und ein Getränkefass gestohlen. In der Nacht von Montag auf Dienstag (18. Juni) verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Kühlanhänger, der an einem Vereinsheim in der Mateh-Yehuda-Straße stand.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

