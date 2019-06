Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180619-581: Trunkenheit am Steuer - Führerschein weg

Hückeswagen (ots)

Am Montagabend (17.Juni) fuhr sie mit ihrem BMW auf der Fürstenbergstraße. Zeugen meldeten sich bei der Polizei und gaben an, die Fahrerin sei offensichtlich alkoholisiert. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte sie daraufhin. Beim Aussteigen wirkte sie unsicher und hielt sich am Fahrzeug fest. Sie schwankte und sprach undeutlich. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten ihren Führerschein sicher.

