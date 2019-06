Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180619-579: Wer hat Hinweise zu Automatenaufbrecher?

Waldbröl / Wiehl (ots)

In der Bahnhofstraße in Waldbröl haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 10 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag (17.Juni) einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest. Auch in Wiehl ist in den vergangenen Tagen ein Zigarettenautomat angegangen worden. Im tatzeitraum zwischen 12 Uhr am Sonntag und 5 Uhr am Montagmorgen (17. Juni) hebelten die Täter einen Zigarettenautomaten in der Eichhardtstraße auf. Beute machten die Täter hier nicht.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

