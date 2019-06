Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160619-576: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hückeswagen (ots)

Auf der Kreisstraße 11 ist am Freitagabend (14. Juni) ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Hattingen gestürzt; er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Motorradfahrer war auf der K 11, aus Richtung der Bevertalsperre kommend, in Richtung Bundesstraße 483 gefahren. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Hattinger die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall und geriet dabei unter sein Motorrad. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

