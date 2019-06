Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160619-575: 21-Jähriger kam alkoholisiert von der Straße ab

Nümbrecht (ots)

Auf der Winterborner Straße hat am frühen Sonntagmorgen ein 21-Jähriger aus Waldbröl die Kontrolle über sein Auto verloren; weil er unter Alkoholeinwirkung stand, ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. Gegen 05.40 Uhr war der junge Mann kurz vor der Ortslage Winterborn ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem das Auto gegen einen Zaun sowie eine Natursteinmauer geprallt war, kam der Wagen schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme in die Wege leiteten.

