Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Einbrecher werden auf frischer Tat erwischt - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer brachen am Samstag, zwischen 14 Uhr und 21:15 Uhr, in eine Wohnung am Stephanienufer ein. Die Unbekannten hatten sich durch Aufhebeln der Balkontür Zugang zu der Erdgeschosswohnung verschafft und mehrere Räume nach Brauchbarem durchsucht. Dabei wurden sie allerdings von den heimkehrenden Bewohnern überrascht und ergriffen sofort über die Balkontür die Flucht. Ob sie etwas gestohlen hatten, ist bislang noch unklar.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre alt, kurze Haare, einer der beiden war dunkelhäutig und hatte dunkle Kleidung an, der andere war hellhäutig und mit einem hellen Pullover bekleidet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell