Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Kinder beschmieren Garagentor an Kirche mit schwarzer Farbe - Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

In der Hauptstraße beschmierten zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, am Samstag, gegen 16:30 Uhr, das Garagentor der St. Peter und Paul Kirche mit schwarzer Farbe. Eine Zeugin erwischte die beiden auf frischer Tat und sprach diese an. Die Kinder ergriffen daraufhin sofort in Richtung der Kulturhalle Feudenheim die Flucht. Die Schmierereien konnten von einem Verantwortlichen derweil unter großem Aufwand entfernt werden.

Laut Aussage der Zeugin handelte es sich um einen Jungen im Alter von ca. 14-16 Jahren, der eine kräftige Statur und dunkle Haare hatte. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und war mit einem roten Fahrrad unterwegs. In dessen Begleitung war ein ca. 8 Jahre altes Mädchen mit schulterlangen Haaren.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

