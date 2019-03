Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Maudacher Straße in Ludwigshafen

Ludwigshafen- Gartenstadt (ots)

Am Samstag, 23.03.19, gg. 13.50 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Motorroller in der Maudacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass das Kennzeichen, welches an dem Motorroller angebracht war, auf ein anderes Kleinkraftrad ausgegeben wurde. Der Motorroller wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Örtlichkeit abgeschleppt. Gegen den 25-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

