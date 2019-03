Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Sachbeschädigungen in Ludwigshafen

Ludwigshafen- Gartenstadt (ots)

In der Zeit von Freitag, 22.03.19, 20.15 Uhr, bis Samstag, 23.03.19, 06.00 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter eine Glasscheibe des Netto-Einkaufsmarktes in der Hochfeldstraße in Ludwigshafen ein.

Weiterhin wurde in der Zeit von Freitag, 22.03.19, 20.00 Uhr, bis Samstag, 23.03.19, 08.00 Uhr, durch bisher unbekannte Täter ein Schaukasten des SPD-Ortsvereins Gartenstadt in der Königsbacher Straße in Ludwigshafen eingeschlagen.

Wie auch bereits eine Woche zuvor wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag bei dem selben schwarzen 3er BMW in der Thüringer Straße in Ludwigshafen durch bislang unbekannte Täter der vordere rechte und der hintere rechte Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell