Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in der Raschigstraße

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Freitag, 22.03.2019, kurz vor 22.00 Uhr, wurden durch einen Zeugen gemeldet, dass die Scheiben an einer Bushaltestelle in der Raschigstraße, Ludwigshafen, durch zwei junge Männer eingeschlagen worden seien. Die beiden 15 Jahre und 18 Jahre alten Tatverdächtigen konnten in der näheren Umgebung kontrolliert werden. Hierbei konnte ein Nothammer aufgefunden und sichergestellt werden. Die Tat wurde gegenüber den Polizeibeamten zugegeben. Der Jugendliche wurde an seine Erziehungsberechtigten überstellt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

