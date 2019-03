Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angebliche Schlägerei in der Rheingönheimer Straße

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstag, 23.03.2019, gegen 09.00 Uhr, wurde eine Schlägerei zwischen mindestens sechs Personen in der Rheingönheimer Straße, in Höhe des "großen Kreuzes", gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten weder eine körperliche Auseinandersetzung, noch eine Personengruppe festgestellt werden. Der Mitteiler dieses Vorfalls konnte ebenfalls nicht mehr angetroffen werden.

