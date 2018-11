POL-PPWP: Auto überschlägt sich auf B270

Stelzenberg (ots) - Ein 42-Jähriger war am Sonntagmorgen auf der B270 in Richtung Pirmasens unterwegs. In einer Rechtskurve bei Stelzenberg verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei krachte sein Auto rechts in die Fahrbahnböschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Obwohl am Wagen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, blieb der Mann glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell