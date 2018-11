POL-PPWP: Überschlagen

Weilerbach (ots) - Ein 41-jähriger Mann befuhr am Samstagvormittag die K13 von Weilerbach nach Schwedelbach. In einer Rechtskurve kam er auf den rechten Grünstreifen. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Drehen und stieß an den Bordstein der linken Fahrbahnseite weshalb sich der PKW überschlug und neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 8000EUR Der Fahrer und seine 44-jährige Frau zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell