POL-DN: Wohnungsbrand fordert Menschenleben

Langerwehe (ots) - Zu einem Wohnungsbrand kam es am frühen Mittwochabend an der Hauptstraße in Langerwehe. Der 76 Jahre alte Mann kam dabei ums Leben.

Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Feuer gegen 17:25 Uhr entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen in einem Zimmer der Erdgeschosswohnung. Ein Notarzt konnte anschließend nur noch den Tod des pflegebedürftigen Wohnungsinhabers feststellen.

Den Erkenntnissen der polizeilichen Brandermittler zufolge liegen keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Fremdverschulden vor. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Brand durch eine Zigarette ausgelöst wurde.

