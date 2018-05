POL-DN: Rollstuhlfahrerin angefahren

Düren (ots) - Am Mittwochmorgen wurde eine 67 Jahre alte Frau aus Düren von einem Pkw erfasst, als sie mit ihrem elektrischen Rollstuhl die Fahrbahn am Max-Oppenheim-Platz überquerte.

Ein 46-jähriger Fahrer eines Lastwagens befuhr um 10:00 Uhr die Schenkelstraße und bog dann nach rechts auf den Max-Oppenheim-Platz in Fahrtrichtung Stadtcenter ab. Hierbei kam es zu einer Berührung mit der Seniorin, die mit ihrem Gefährt die dortige Fußgängerfurt überquerte, als die für sie gültige Fußgängerampel Grünlicht zeigte.

Der Lkw-Fahrer aus Bonn hielt nach der Kollision am Fahrbahnrand an und kümmert sich um die leicht verletzte 67-Jährige, eine Zeugin des Geschehens informierte die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte die Dürenerin später in ein Krankenhaus. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand kein sichtbarer Schaden.

