POL-DN: Autoscheiben eingeschlagen

Kreuzau/Düren (ots) - Auf der Suche nach Diebesgut schlugen in den vergangenen Tagen nicht bekannte Täter Scheiben an zwei geparkten Fahrzeugen in Drove und Düren ein, um deren Türen zu öffnen.

Mittels eines unbekannten Gegenstandes warf ein Unbekannter zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 16:30 Uhr, in Drove die Seitenscheibe eines im Bereich des Wendehammers der Franzosenstraße abgestellten Autos ein. Er entwendete eine Multimediastation.

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch, gegen 16:05 Uhr, drei Männer, die zunächst die kleine Scheibe eines in der Dürener Stolzestraße geparkten Pkws einschlugen. Als sich das Fahrzeug dennoch nicht öffnen ließ, beabsichtigten sie, ein weiteres Autofenster mittels eines Gullydeckels zu zerbrechen. Der Beobachter machte durch Schreien auf sich aufmerksam. Daraufhin ließen die Diebe von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Einsatzleitstelle der Polizei in Düren unter Telefon 0 24 21 949-2425 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell