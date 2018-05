POL-DN: BMW entwendet

Düren (ots) - Aus der Straße Im Weidchen stahlen bislang unbekannte Täter einen Pkw. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag.

Kurz nach 22:00 Uhr wurde der am Fahrbahnrand des Wendehammers geparkte Wagen noch gesehen, am darauffolgenden Tag gegen 10:30 Uhr fehlte von ihm jede Spur. Es handelte sich um einen schwarzen BMW der X-Reihe, an dem die amtlichen Kennzeichen AC-RF949 angebracht waren.

Hinweise auf den Verbleib des Wagens erbittet die Polizei an die Nummer 02421 949-6425.

