POL-DN: Hinter dem Steuer eingeschlafen

Düren (ots) - 3,16 Promille bescherten einem 25 Jahre alten Dürener am Mittwochabend einen guten Schlaf hinter dem Lenkrad seines Autos - glücklicher Weise, nachdem er seinen Wagen angehalten hatte.

Der 25-Jährige befuhr am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, in seinem Personenwagen in Schlangenlinien die Mariaweilerstraße in Fahrtrichtung Mariaweiler und änderte immer wieder das Tempo. Dies fiel einem Mann und seiner Frau aus Düren auf, welche in ihrem Pkw hinter dem Fahrzeug des 25-Jährigen fuhren. Mit Hupzeichen versuchten sie, den Vorausfahrenden zum Anhalten zu bewegen. Dieser stoppte schließlich in Höhe An Gut Nazareth auf dem Gehweg vor der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses. Das Paar parkte sein Fahrzeug ebenfalls. Als sich der Zeuge dem Dürener näherte, nahm er starken Alkoholgeruch am Auto wahr und sah, dass der Fahrer eingeschlafen war. Er zog dessen Autoschlüssel ab und rief die Polizei.

Bei der folgenden Personenkontrolle durch die Beamten konnte der Beschuldigte nicht selbständig aussteigen und stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des 25-Jährigen sichergestellt, eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen. Er selbst kam bis zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

