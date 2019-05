Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 5/Gem.St.Leon-Rot: Rund 300 Liter Benzin abgezapft

Gem.St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere hundert Liter Benzin zapften bislang unbekannte Täter von einem tschechischen Lastzug ab, der auf dem Parkplatz "Mönchberg" an der A 5/Gem. St.Leon-Rot in der Nacht zum Sonntag abgestellt war. Der Fahrer stellte seinen Lkw am Samstagabend gegen 23 Uhr ab und bemerkte bei der Weiterfahrt am Sonntagmorgen den Benzindiebstahl. Er erstattete daraufhin Anzeige beim Verkehrskommissariat Walldorf. Die Beamten nehmen unter Tel.: 06227/35826-0 Hinweise entgegen. In welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

