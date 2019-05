Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Handtasche aus VW Tiguan geklaut

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Samstag in der Zeit zwischen 17.30 und 22.30 Uhr die Scheibe eines beim Aussiedlerhof abgestellten VW Tiguan ein und entwendeten eine rosa Handtasche. In der Tasche befanden sich lediglich geringwertige Utensilien. In welcher Höhe Schaden am VW entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/10030 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell